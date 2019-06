— Durante el kirchnerismo existía la sensación de que había un apoyo fenomenal por parte del gobierno a todo lo que tenía que ver con la industria y, al mismo tiempo, había una discusión porque se decía que se estaban subsidiando películas que no convocaban al público por lo que no hacían finalmente mover la economía, por decirlo así. ¿Cómo ve eso?

— Bueno, son situaciones distintas. Yo creo que cuando se fomenta, dejando de lado el criterio a veces de selección, de qué se seleccionaba y qué no, si el concurso era más o menos transparente, me parece que sí generó fuentes de trabajo y generó nuevas productoras. Esto más allá de que se hayan podido establecer con el paso del tiempo. En la medida que la industria no sea constante, algunas quedan y otras no. Pero bueno, en cualquier industria sucede eso. A mí me parece que el régimen anterior tuvo virtudes y tuvo los defectos, posiblemente la discriminación. Tuvo algunos otros en el Instituto de Cine. No conozco los del Ministerio de Planificación porque estuve alejado, pero en el Instituto de Cine el defecto era la no transparencia. Pero de cualquier manera sí fueron años de producciones.