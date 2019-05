–¿Pero no pensaban lo mismo las feministas?

–Para las sufragistas, la Gran Guerra fue planteada como una oportunidad. Una oportunidad para que las mujeres demostraran su patriotismo y su capacidad de trabajo, en la ilusión de que iban a darles el derecho a votar y ser votadas. Para los sectores populares la guerra no traía ninguna buena promesa, sino la muerte y la miseria. Las feministas inglesas que habían sido las más radicales, que tuvieron presas y muertas, tomaron con más firmeza esa ilusión al punto de que las sufragistas eran la fuerza de choque en las manifestaciones pacifistas. Las feministas pensaban que al caer el zar había llegado el Paraíso, que iban a poder votar y que no se debía molestar ese Paraíso. Eso incluía no separarse del concierto de las naciones, del frente militar. Las sufragistas inglesas viajaron a San Petersburgo para hacer campaña a favor del nuevo gobierno y contra los bolcheviques. Las feministas dicen que la doble opresión se divide en la del capital y la de género, que sería la de los hombres. Las socialistas piensan que las dos explotaciones cuentan por cuenta del capital, que el capital necesita a alguien en la casa, que cuide a los niños y los viejos, porque si no el salario de los trabajadores se incrementaría.