Sangra en mí comenzó a escribirse en los márgenes de otro libro, el Diario de un duelo, de Roland Barthes. Marcas tenues o furiosas en lápiz o en tinta, mi propia escritura rodeando la de Barthes, charlando con él como si fuéramos viejos amigos —que de algún modo lo fuimos, lo somos— fueron los pequeños actos del duelo que me impulsaron a volver sobre las transcripciones de su voz, sobre las fotos, sobre los ecos sonoros de una vida. La historia de esta amistad se cuenta en el libro, en un largo diálogo entre nosotros. No podía ser de otro modo, porque una vez más la voz de Barthes me permitía el salto vertiginoso del pensamiento.