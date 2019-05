Después del carneo de los Sonetos, en el que corrieron ríos de tinta y aludes de achuras, la conjunción de azar, locura y labor tenaz volvió a cobrar cuerpo: se ve que me estaba labrando mi buena reputación de sajador de literatura isabelina y me cayó el encargo de descuartizar toda su poesía, que sin dudarlo acepté con el desparpajo de quien no puede detenerse a pensar en mitad de la cuesta por la que se despeña. Y así trocié y abrí a cuchillo unos tres mil y pico pentámetros yámbicos más, los que resultan de la suma de sus dos poemas más extensos, Venus y Adonis y La violación de Lucrecia, para un gran grupo editor de España. Fileteo para la corona. El bueno de William había cosechado cierto éxito con el primero, de galante corte erótico, pero el segundo, mucho más crudo e incisivo, no sólo corrió peor suerte entonces sino que, inexplicablemente, la sigue corriendo hoy en día, cuando el tema es de candente y tan dolorosa actualidad. Y digo que me resulta inexplicable porque Lucrecia es quizás el mejor retrato psicológico, cultural y político sobre la violencia de género que yo haya leído jamás. Con una clarividencia y una sensibilidad extremas, Shakespeare nos hace parte de la crueldad y el desgarro, de la indolencia y el pavor, de la impunidad y la impotencia. En Lucrecia estamos todos y no se salva nadie (al revés que en Hollywood, ¿no?, donde se salvan todos y no estamos ninguno nunca).