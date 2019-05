—Soy bastante fanático de los símbolos asignados a los números. Una diputada iba a proponerme por la divulgación del café y de la cultura y del periodismo juvenil que hice durante tantos años. Me lo comentaron en el Canal de la Ciudad, el día antes de terminar las grabaciones. Primero dije, "no me lo merezco". Después me emocioné. Y después pensé: "es algo que no va a pasar". Supe que se trataba en la Legislatura el 7 de junio, día del periodista. Se votó y se aprobó. Seguía para mí en el ámbito de lo imposible. Y el acto de entrega se hizo el 1 de octubre, día del café. Elipsis perfecta. Igual, lo primero que pregunté es si con ese importante galardón quedaba eximido de por vida de pagar ABL y me dijeron que no. (Risas.)