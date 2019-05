No hay dudas: el feminismo es el movimiento que está empujando a la sociedad hacia cambios culturales. No es sólo en Argentina, la tendencia es mundial, aunque es América Latina el lugar donde se propician las mayores movilizaciones. Detrás de este aluvión que no es nuevo pero sí novedoso, se teje una serie de debates a los que la Feria del Libro no fue ajena.