La parte menos tradicional tiene una preferencia especial por la edición independiente. Juan Pablo Mariano, que edita sus fanzines en papel fotocopiado bajo el nombre de Are you a cop or what (que desarrolla el amor o desamor gay a través de poemas y reflexiones), está a cargo de Pulso que coordina, en la Isla de Ediciones, a la producción independiente, sobre todo de fanzines, bajo el auspicio de la Fundación Proa. "También incorporamos a editoriales independientes que tienen una relación con los fanzines, como Alcohol y Fotocopias, de Pat Pietrafesa, que también edita este tipo de publicaciones". Pietrafesa es, además, una histórica de la movida punk que en los noventa exponía fanzines en Congreso. Actualmente es bajista de Kumbia Queers.