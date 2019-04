-Ellos son quienes tienen que entrar en diálogo con la película, con la cámara, con uno, y se tiene que generar un encuentro para que sea no solamente verosímil sino que transmita una atmósfera. Para mí, la atmósfera en la creación de un discurso, de una película, es muy importante. Siempre hablo de la frase de Antonioni, las películas no están solamente para ser comprendidas sino para ser experimentadas. Muchos fueron encontrados azarosamente en un viaje: en Brasil hicimos un recorrido por el sertão y teníamos unos personajes que una gran, gran productora – Débora Herszenhut, también antropóloga – detectó: cuando los encontramos por primera vez, y encontramos otros en el camino, sucedió la sorpresa, lo que más me gusta del documental, lo imprevisible. Cuando contacto a Raquel Frenkel en Nueva York, una arqueóloga que investiga cementerios en Jamaica, no la encontramos en Nueva York, sino que nos sumamos a un viaje que hace anualmente a Jamaica para descubrir cementerios. Ella dice que hay 23 y lleva descubiertos 12. Fue un viaje en el que apenas había espacio para hablar con ella, porque el objetivo era profundizar los textos de las tumbas; también ir a los pueblos del interior de Jamaica ver si el cementerio que ella tenía como hipótesis que existía en Saint Anne estaba debajo de un basural: cuando se limpia y aparecen las letras en hebreo… ese momento es impresionante. A Harold, que me lo había recomendado Mordechai Arbell, lo conocí por Skype, y entramos en un contacto bastante fluido. Fueron un mix de personas recomendadas que surgían a lo largo del viaje y otras que encontramos durante el viaje.