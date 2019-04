-No me gusta nada que me condicionen. Por supuesto que hoy es mucho más fácil, de alguna manera, y difícil también que cuando yo empecé en los '90. Entonces era muy difícil hacer una película y era muy difícil que te tuvieran en cuenta si no lo hacías en 35MM. Y yo empecé haciendo video y me mantuve en eso y, de alguna manera, no me marginó, sino que me automarginé en el sentido de que yo quería laburar como quería laburar. De esa manera me costó un poco más, pero llegué donde quería y mucho más lejos. Yo soy un tipo que no va a festivales y sin embargo mis películas se dan en el mundo, eso no imposibilitó que mis películas se den. El viejo mito del 'y si no viene el director, no hay retrospectiva del tipo'. Y me han hecho retrospectivas y homenajes en muchas partes del mundo y Latinoamérica y yo estaba en mi casa haciendo otra película o dando charlar por Skype que eso de alguna manera me facilitó un poco más las cosas. Pero sigo manteniendo mi independencia, yo no tengo nadie que pueda gobernar o decir 'esto es así o esto es asá'. Elegí mi propio camino, yo no tengo nada que ver con el mundo del cine.