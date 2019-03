"Es una caída muy preocupante, muy alarmante, que afecta en especial a las pequeñas y medianas editoriales, y a las librerías independientes. Y no busquemos la razón de esta caída en las nuevas tecnologías o en los modos de entretenimiento. La causa fundamental es la menguada capacidad de compra que tienen los argentinos. Pero nosotros no nos resignamos. Cada vez nos hacemos más exigentes y decidimos que ante el achique no nos achicamos."