Economía

YPF, Petrobras y Dow realizaron una inversión de USD 260 millones para potenciar el crecimiento en Vaca Muerta

La firma Mega inauguró en Bahía Blanca un nuevo tren de fraccionamiento que amplía en hasta un 50% su producción de líquidos del gas natural

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El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento
La planta separadora de Compañía Mega en la Cuenca Neuquina procesa cerca del 40% del gas natural producido en esa cuenca (Compañía Mega)

Compañía Mega dio un paso concreto en su estrategia de expansión. La firma, controlada en conjunto por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%), puso en marcha en Bahía Blanca una nueva instalación para el fraccionamiento de líquidos del gas natural que demandó una inversión de USD 260 millones y que le permitirá procesar volúmenes crecientes de producción proveniente de Vaca Muerta. El acto contó con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y del intendente bahiense Federico Susbielles, entre otros representantes del sector energético.

La obra forma parte de un programa de inversiones más amplio que la compañía lleva adelante entre 2023 y 2028, con un presupuesto total de 650 millones de dólares. La primera fase ya está concluida. La segunda, por USD 360 millones, fue presentada en abril bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está en marcha.

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Más capacidad para acompañar a Vaca Muerta

Mega opera desde 2001 como eslabón central del segmento de transporte y procesamiento de hidrocarburos en la Argentina. Su infraestructura conecta la Cuenca Neuquina con el puerto de Bahía Blanca a través de un poliducto de 600 kilómetros, y la compañía procesa actualmente cerca del 40% del gas natural que se produce en esa cuenca. Es también el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, y el mayor abastecedor de etano para la industria petroquímica local.

Con el nuevo tren de fraccionamiento en funcionamiento, la producción de líquidos del gas natural (NGLs) podrá crecer hasta un 50%. El incremento responde a la mayor disponibilidad de esos líquidos asociados que trae consigo la expansión de la actividad en Vaca Muerta, y a la necesidad de contar con infraestructura capaz de procesarlos sin cuellos de botella.

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Compañía Mega avanzó con una obra crucial para la producción de gas de Vaca Muerta.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezó el acto de inauguración del nuevo Tren de Fraccionamiento de Compañía Mega en Bahía Blanca, junto al intendente Federico Susbielles y representantes de Petrobras y Dow, las otras dos empresas accionistas de la compañía. (Compañía Mega)

El CEO de la compañía, Tomás Córdoba, explicó el significado de la inversión en términos de posicionamiento estratégico: “Refleja la confianza de nuestros accionistas en las oportunidades concretas que ofrece la Argentina en materia energética. Y, sobre todo, nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía, acompañando la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia para seguir dando valor a la producción energética del país y continuar exportando energía a diferentes mercados internacionales”.

La segunda etapa, bajo el RIGI

Mientras el nuevo tren entra en operación, la compañía ya trabaja en la siguiente fase del plan. El proyecto presentado bajo el RIGI contempla obras en cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires— e incluye la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo, junto con ampliaciones y mejoras en la infraestructura existente.

El objetivo es sumar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de NGLs y llevar la producción total de la empresa a un nivel un 27% superior al actual. De ese volumen incremental, se estima que cerca del 80% tendrá como destino los mercados externos, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural. El 20% restante abastecerá el mercado interno, sobre todo a través del suministro de etano al sector petroquímico.

Compañía Mega avanzó con una obra crucial para la producción de gas de Vaca Muerta.
El nuevo Tren de Fraccionamiento se integra a la infraestructura que Mega opera desde 2001. (Mega)

Horacio Marín subrayó la dimensión del proyecto en el acto de inauguración: “Con la segunda etapa de ampliación de Mega, un proyecto que fue presentado en el RIGI, vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar Mega es darle valor agregado al gas natural”.

El impacto en Bahía Blanca

La ciudad bonaerense es el punto de llegada del poliducto y la sede del fraccionamiento y despacho de productos. Para el intendente Susbielles, la inversión tiene un efecto que va más allá de la planta: “Genera empleo, dinamiza la economía regional y posiciona a la ciudad como un nodo clave para la exportación de energía argentina”, señaló durante el acto.

La puesta en marcha del nuevo tren cierra la primera etapa del plan de inversión y deja a Mega en condiciones de encarar la siguiente con mayor infraestructura, en un momento en que la producción de Vaca Muerta sigue creciendo.

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