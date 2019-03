En 2014, un admirador y luego discípulo de Sagan, Neil deGrasse Tyson, llevó adelante una actualización de la serie llamada Cosmos: una odisea en el espacio-tiempo que para algunos fanáticos de la primera (ejem, sí, yo) no fue suficientemente satisfactoria. Ese lugar de deslumbramiento maravillado por la infinita complejidad del universo puede ocuparlo ahora una miniserie documental llamada One Strange Rock, producida por NatGeo, la división audiovisual de la National Geographic, producida por Darren Aronofsky y conducida por el actor Will Smith.