– Fue como lo haría cualquier otra persona. No soy una obsesiva del mundo de la música, de los guitarristas, de hecho no la toco, así que ingresé a Google y lo hice a partir de allí. Hice una lista de los que se consideran "los mejores" y también sobre lo que los guitarristas consideran que son "los mejores". La verdad es que a varios de ellos no los conocía bien, pero me fui interiorizando en su trabajo y luego empecé a contactarlos. A la mayoría les gustó la propuesta y quisieron hacerlo, pero nadie estaba obligado. A otros no les interesó, pero bueno, no se trataba de coleccionarlos o algo así. Pero no tengo dudas de que a algunos de ellos les interesaría sumarse ahora. El más difícil de convencer fue Peter Green (Fleetwood Mac), que no tiene relación con los medios. Eso fue un desafío, fue como trabajo detectivesco localizarlo y finalmente lo logré.