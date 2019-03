—Lo que es maravilloso de esas biografías es ver un aspecto humano de los genios musicales. Es muy motivador ver cómo se sobreponen a todas las adversidades. El hecho de que su objetivo, su alto objetivo, está por sobre todas las adversidades. Obviamente yo no soy Mozart, Piazzola, Miles Davis. En realidad, es absolutamente liberador no estar ni cerca de todo eso. Como decir: "Si hoy no me levanto a componer el mundo no se va a perder absolutamente de nada". El que se tiene que levantar a componer todos los días es Beethoven, porque su música le da al mundo una herramienta trascendental y necesaria para todos. Pero yo no. Lo que hago es prescindible. Pero sí resulta para mí motivador, al momento de los pequeños objetivos, leer qué bella es la tenacidad y la búsqueda de un hombre como Beethoven. Encuentro un alimento, un combustible en esas vidas. También pienso en Astor Piazzola, de quien leí todas las biografías hechas sobre él. Me maravilla saber a lo que se sobrepuso y cómo viajaba con su familia a Estados Unidos y se quedaba sin dinero. Y, además, te ubica en la vida. Muchas veces un músico cree que porque sabe tocar bien un instrumento le tiene que ser dado todo. Esto no quiere decir que porque uno sufrió todos tienen que sufrir, pero llegar a una síntesis, a un sonido, a concretar una idea y desarrollarla lleva toda una vida. Toda una vida llena de lo que hay en una vida. Entonces vos leés la vida de los otros y decís: "¡Qué maravilla cómo no bajaron sus brazos y su objetivo fue algo mucho más importante!". Para mí es muy motivador para que me siente en mi piano y trate de hacer mi parte, mi pequeña parte en la música. Después está el oficio de vivir de lo que hacés, de generar conciertos, actuaciones en las cuales compartir con los demás la experiencia de lo que uno vivió.