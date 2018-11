—Sí. Yo estaba con mi padre, y ni sabía que él estaba muriendo. Estaba acostado el tipo. Tenía una enfermedad que allá le decían "tiricia". Era ictericia. Tendría siete años y de pronto me di cuenta de que él se moría. Le agarré la mano y le dije: "Viejito querido". En este momento me estoy dando cuenta lo que era la imagen de él. Ahora que yo tengo unos añares indescriptibles (risas) veo su foto en la pared y digo: "Con razón lo llamaban el Patriarca". Era un hombre joven, muy atractivo y simpático. Tendría cincuenta años como máximo. Mi madre tenía 30 años cuando él murió. Y éramos cinco hijos. Y mi mamá tocaba la guitarra y cantaba. Le gustaba componer. Tenía una linda voz. No había quien la doblegara. Y por ahí se le ocurre: "Y alguien pasa cantando con sonidos de campana". Eso es un Neruda. Yo me quedé asombrado. A esta vieja hay que destaparla, pensé. Pero como nuestra vida es tan mal ajustada a veces. Porque el ámbito que has transitado dice otra cosa, ella siempre ha andado por estas sendas paralelas de la creación. Hasta que al final decidí grabar, para un próximo disco, una canción de ella que dice (canta Ramón Ayala): "Casita blanca de añares gloriosa, despertó la aurora y el amor que te di. Casita blanca del viejo coquero, la lumbre del suelo…" Después de que mi padre murió, nos mudamos, y cuando íbamos a tomar posesión de la nueva casa, salieron sus mujeres, una rubia y una trigueña. Una le dice a mi madre: "María, según como te portes te tratarán". Yo tuve miedo. Pero la mujer dice: "No te asustes, la casa tiene su carácter, y podés lograr cosas muy importantes aquí porque no pagás alquiler, te prestan la casa". Y la casa empezó a moverse. Comprendí que había "algo" ahí. Ese algo empezó a resplandecer en esa casa. Qué cosa increíble lo que es la tierra con sus goces ocultos.