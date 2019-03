"Es muy simple", sostuvo. "A mí la orquesta –el Teatro– me contrató en 1992. La orquesta me eligió director principal de por vida. ¡A lo mejor no se imaginaron que iba a durar tanto! (Risas). Pero son ya 28 años y todo el mundo sabe que yo estoy negociando ahora la renovación del contrato. (NdR.: su actual contrato finaliza en 2022.) Y yo creo que hay fuerzas que no lo desean –algo que es perfectamente aceptable–. Si la razón que lleva a hacer todo eso es mi carácter malo, no es algo que haya empeorado tanto en los últimos meses o semanas. Si tengo mal carácter, lo tenía hace seis meses, seis semanas, seis años… ¿Por qué ahora? La única pregunta que yo me puedo hacer es: ¿por qué ahora? No si es justo o no. Eso es otro tema. Pero ¿por qué ahora? Y no hay ningún otro elemento nuevo, salvo éste de la renovación del contrato. Yo luché mucho por la posición del Teatro y de la Orquesta desde el 92".