Aunque la figura está muy difuminada, no parecía coincidir con la edificación de estilo holandés que yo había visitado. Así me enteré de que hubo no menos de cuatro construcciones que recibieron el nombre de "Palacio de Kew". El que ahora sobrevive, del tamaño de una mansión, es parte de un complejo mayor erigido hacia 1631; también se lo conoce como La Casa Holandesa ("The Dutch House"). El que Turner registra en la acuarela, en cambio, es un raro castillo neogótico diseñado por James Wyatt: "The Castellate Palace" comenzó a construirse en 1801 y fue abandonado en 1811; se demolió entre 1827 y 1828.