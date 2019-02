La selección cultural argentina que constituyó Hugo Santiago para su ópera prima no impidió que Invasión fuera un un fracaso comercial ni que al guión de Borges y Bioy no lo comprendieran ni los mismos protagonistas. Así lo contó Olga Zubarry en una entrevista publicada en el sitio Leedor en 2008 cuando aseguró "no entendí una sola palabra de lo que estábamos haciendo".