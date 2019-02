No es una ironía que el Centro Cultural Borges esté en la cúpula de un shopping. El mundo que habitamos está lleno de contradicciones, sí, pero que el Centro Cultural Borges se encuentre dentro de las Galerías Pacífico, en la microcéntrica calle Viamonte, no es una de ellas. Es parte de la hibridación conceptual de estos tiempos. ¿O acaso el arte debe estar alejado de la metrópoli, en la llanura, entre las vacas, o en la punta de un cerro ingobernable? Ya lo decía Claude Lévi-Strauss: no se puede estar afuera de la estructura. Todos estamos, en mayor o menor medida, sumergidos en este caos.