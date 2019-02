—Hay tres razones que me trajeron al FIBA12. La primera es seguir en contacto con la producción local y ver el estado de las artes y del teatro en la Argentina ahora. La segunda, presentar obra del KVS: Sachli Gholamalizad, directora y actriz que integra nuestra compañía, estrenó en Buenos Aires A reason to talk (Una razón para hablar) el 1, 2 y 3 de febrero en el Teatro San Martín. Es una obra que para nosotros va en el sentido de las nuevas narrativas europeas. Ella es hija de refugiados iraníes, que se exiliaron en la época de la revolución cuando vinieron los ayatolas, y creció en Bélgica. Toda esta tensión y su vínculo con la madre son el centro del argumento. Y la tercera, que para mí es muy importante, estamos lanzando una semana del teatro latinoamericano en Bruselas que se llama Próximamente. Refiriendo a la típica idea cinematográfica de coming soon, pero también a las ideas de acercamiento y proximidad, se trata de un trabajo en colaboración con instituciones de la Argentina, Uruguay y Chile, tal vez se sume Brasil, para curar en forma colectiva artes escénicas de cada país y de la región en Bruselas.