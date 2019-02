A su vez -porque aunque las historias nacen de la galera de mago del escritor, están llenas de partículas biográficas que desmienten toda la magia-, en mi historia personal, yo soy hija de un matrimonio mixto: mi papá es cristiano y mi mamá es judía sefardí. Durante mucho tiempo me pregunté si yo misma era judía o era cristiana, y hasta quise convertirme al judaísmo a los 19 años. No lo hice, ante las palabras de mi querido tío Ricardo Cohen, hijo de un rabino primo de mi abuelo materno: "¿Cómo vas a convertirte en lo que ya sos?" Y entonces comprendí que las identidades son un plus, una sumatoria; no son binarias. Uno es una cosa y también es otra, por más que esta sumatoria sea ambivalente o contradictoria, y que nos guste o convenga. Yo soy judía y cristiana a la vez, porque mis padres lo son, y es como tener doble nacionalidad.