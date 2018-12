¿Jordan Peterson no puede hablar sobre las mujeres o el matrimonio sin mencionar a las langostas o a los simios, como dice Slavoj Žižek? ¿Y es Žižek, por su lado, un fabricante de astutas y elevadas insinuaciones incapaz de debatir, como dice Peterson? ¿Miente Steven Pinker al afirmar que nuestro presente es el más civilizado en la historia, como lo acusa Slavoj Žižek? ¿Y acaso es Žižek un fan de tiranos como Lenin y un maltratador de estudiantes, como lo describe Pinker? Cuando los escritores odian, todo se reduce a algo muy simple: la palabra ajena contra la palabra propia. Pero cuando los filósofos odian, las palabras no solo apuestan a representar lo universal. Para los filósofos se trata de determinar, también, cuál es su sentido último y acabado. Y, si van en serio, ¿acaso no tienen que estar dispuestos a pelear?