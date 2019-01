Luego de algunos años a comienzo de esta década donde su supremacía parecía verse amenazada por la aparición de otros festivales más jóvenes (el más multidisciplinario y hipster South by Southwest, el más cercano a la temporada de los Óscar Telluride), Sundance ha renovado sus credenciales como kingmaker de la agenda cinematográfica del año con sus exitosas últimas ediciones, que contaron, entre numerosos triunfos, con los estrenos tanto de fenómenos populares (Get out y Call me by your name, en el 2017) como de películas de culto instatantáneo (Hereditary y Sorry to bother you en el 2018).