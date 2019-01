"Ya había salido de mi etapa académica, clásica. Entonces, a partir de la muestra de Vasarely, empecé a usar la geometría, la que después empasté por influencia del informalismo de fines de los 50, principios de los 60 (…) Cuando apareció la geometría, el informalismo, la neofiguración, el pop art, yo ya empezaba a ser un poco un solitario. Como no encajaba en estas escuelas que venían de afuera, los historiadores no me encajaban en ninguna de esas tendencias. Inevitablemente era distinto, salía así la obra. Yo pintaba lo mío. Viví en un apartheid", contó en una entrevista en La Voz, en 2006.