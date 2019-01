—Bueno, para una película como Spa night, que es muy pequeña y no tiene actores famosos, es muy importante la ayuda de una institución como Sundance y su sello de aprobación. La gente dice "Oh, esta película fue desarrollada en Sundance", o "Fue estrenada en Sundance, debe ser algo interesante". Pero respondiendo tu pregunta, el Laboratorio de guiones de Sundance fue una experiencia extremadamente importante para la película, realmente me ayudó no solo a desarrollar el guión sino también a tener la confianza de que era una historia que valía la pena contar, y poder contar con el feedback de guionistas que tienen más experiencia que yo y me guiaron a que me hiciera preguntas difíciles para poder encontrar la mejor versión de la historia. Estoy muy agradecido con Sundance, porque es una institución que ayuda a lanzar carreras, y yo ahora puedo trabajar y ganarme la vida como director, y no sé si lo hubiese podido hacer sin el apoyo de Sundance.