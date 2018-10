Sabe, Marcelo, que sus grandes audiencias de hace dos décadas se han dispersado y ya no volverán. Sabe, también, que le queda ser el frontman de un tipo de consumo en retirada. Pero cuidado, porque en retirada no significa ya retirado. Siempre hay uno en un asado que, sintiéndose el Che Guevara en Bolivia, declama: yo no miro televisión. Llegaron a parecer una nueva ola. Esta Encuesta Nacional los desmiente. No están todavía los dispositivos digitales listos para reemplazar ni a la televisión, ni a sus grillas de horarios, ni siquiera al aparato televisor. Como el diario de papel, la televisión abierta se muere, se muere, se muere, pero al final nunca se muere.