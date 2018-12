"Originariamente, fui inscripto en el registro civil como Jorge Baron Biza. Cada vez que mis padres se separaban, la conciencia feminista de mi madre exigía que se me agregase el Sabattini de su familia. Mi nombre actual es Jorge Baron Sabattini. No sé si 'Jorge Baron Biza' debe ser considerado mi otro apellido, mi patronímico, mi seudónimo, mi nombre profesional o un desafío". Cuando incluyó ese párrafo en el final de su libro, Jorge ignoraba que una nueva página con el nombre Baron Biza iba a ser escrita. Justamente él que asistía con perplejidad y vacilación a la definición de su propio nombre no alcanzó a divisar que el brillo de su propia estrella como escritor iba a intensificarse a medida que pasaran los años.