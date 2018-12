"Descubrí a un tipo profundo, de reflexiones también muy originales. A un ser que me abrió su corazón, me alentó, me tuvo una paciencia infinita, me brindó su amistad, me bancó a muerte y me lo hizo sentir, me invitó a verlo grabar", enumera Diez, en cuya casa atestada de libros y discos una foto de Spinetta y otra de Harrison conviven apoyadas en un parlante, iluminadas siempre por la llama de vela roja.