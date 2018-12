Bajo la dirección musical de Renato Palumbo, la temporada del Colón concluye este año con la célebre Norma, del siciliano Vincenzo Bellini. Pasaporte a un pasado imaginario, la ópera se estrenó en La Scala de Milán un 26 de diciembre de 1831: fue uno de esos inmediatos fracasos que poco después se transforman en un éxito sostenido. Así la obra no sólo siguió viviendo en los escenarios, sino también en el contexto más íntimo, aunque no menos virtuoso, del piano romántico. Sigismond Thalberg, Alfred Jaëll y Franz Liszt le dedicaron inspiradas "paráfrasis" instrumentales (un género hoy desacreditado, pero muy en boga en la época). En esas piezas, los fuegos de artificio del teclado convivían con la evocación imprecisa de los motivos de la ópera: el clima de ensoñación triunfaba gracias a la bruma novelesca que aportaba una memoria no del todo fiel.