Más allá de cualquier consideración estética, el hecho cierto es que las películas de Sandro Rojas Filártiga (además de Los valientes de Formosa, realizó La escuelita de Manchalá, describiendo con el mismo procedimiento el fallido intento de copamiento del ERP a una ciudad en Catamarca) no circulan por los festivales, no reciben subsidios del Instituto, no tienen estreno comercial. Son una parte del discurso público posible a la cual le resulta extremadamente difícil hacerse escuchar. Sin sus películas, el retrato de la Argentina es incompleto, sesgado, parcial.