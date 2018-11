"Hubo una diferencia de criterios sobre la autonomía del fondo", le dice a Infobae Cultura, del otro lado del teléfono, sin demasiadas vueltas. Se refiere, también sin vueltas, a la discrepancia conceptual que tiene con Pablo Avelluto, hoy secretario de Cultura de la Nación, de quien depende el FNA. "El secretario es el jefe político, aunque no el jefe técnico, porque hay un directorio y mi cargo es una designación con un mandato. Entonces correspondía que yo dé un paso al costado. Yo no estaba de acuerdo con eso, con que el fondo tuviera que financiar programas de la Secretaría de Cultura. El directorio no estaba de acuerdo y me pareció importante apoyar al directorio", agrega.