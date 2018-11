Pero lo que es cierto, la selección de Shakespeare, no es algo casual. Wainrot no nació siendo bailarín o, al menos, esa no era la forma que tenía su deseo. Empezó a indagar en el terreno de la actuación a los 17 años, tras la muerte de su padre: tïmidos cursos y formación lectora. "Mi primer sueño era ser actor. Nunca me imaginé como bailarín y mucho menos como coreógrafo. Cuando estudiaba teatro, Shakespeare era uno de los grandes autores, lo he leído muchísimo", recuerda. Luego, a los 21, cuatro años después, llegó la danza, como quien descubre un mundo nuevo, una Atlántida perdida e inconscientemente añorada. Entonces la fascinación fue definitiva.