"El emprendimiento se expande pero no pierde el carácter familiar", dice Tamara Kokogian a Infobae Cultura, mientras sus padres Daniel y Mónica reparten su sociabilidad por el largo y ancho de la galería. "La diferencia con el espacio de Arenales es que en este nuevo lugar decidimos dedicarnos al arte argentino en particular y, si en Arenales las subastas se realizaban mes a mes, en Arroyo serán más espaciadas para que no se pierda la especificidad de la propuesta y de las obras a la venta".