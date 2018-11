-Me gustaría que me cuentes un poco cómo llegaste a la escritura, es decir, tu recorrido primero como lectora y después como autora.

-Yo siempre tuve la motivación por inventar historias; de más chica, cuando todavía no sabía leer ni escribir, mentía mucho. Inventaba historias para explicar cosas sencillas o para llamar la atención. O no sé. Con la escritura llegó la posibilidad de poner todo eso en palabras. Por suerte mis viejos lo detectaron, lo entendieron, y me alentaron con talleres y libros. Para mí, entonces, y hasta mucho después, escribir fue algo lúdico porque convivía con la idea de que alguien que escribe lo hace como hobby u oficio. Me gusta ser contemporánea a movimientos que promueven al escritor como trabajador de la palabra.