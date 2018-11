Con ellos, esta gran vocalista, ha grabado algunos de sus últimos proyectos para el sello ECM: Distances (2007), Stories Yet To Tell (2009), Dance Without Answer (2013) y Descansado. Song For Films (2018). Este último consiste en una relectura de bandas de sonido compuestas por Nino Rota, Michel Legrand, William Walton, Bernard Herrmann, y Ennio Morricone para películas de Martin Scorsese, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Norman Jewison y Franco Zeffirelli, entre otros. A su vez, a Norma Winstone le corresponde este año ser la maestra invitada del workshop de Jazz Vocal.