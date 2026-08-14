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Alcalde de El Litoral del San Juan reveló que el 80% de las viviendas son de madera y quedaron en ruina por el terremoto: hay 1.415 familias damnificadas

El mandatario dijo que la emergencia supera la capacidad local, con familias expuestas en estructuras inestables y una pobreza previa agravada en el municipio chocoano

Grupo de casas de madera y metal parcialmente derrumbadas sobre el agua, con escombros flotando, bajo un cielo nublado y vegetación al fondo.
El Chocó sufre especialmente en las zonas donde se encuentran las viviendas palafíticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde de El Litoral del San Juan, advirtió que el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto de 2026 no solo destruyó viviendas en su municipio en el departamento de Chocó, sino que agravó una pobreza previa y dejó a centenares de familias durmiendo en casas que podrían colapsar.

En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, el funcionario pidió ayuda urgente al Gobierno nacional, a la Gobernación del departamento y al resto del país para atender una emergencia que, según dijo, supera la capacidad local de respuesta.

El acceso a las zonas apartadas dificulta la verificación total

El dato más grave que expuso el mandatario es que la verificación apenas cubre el 70% de las comunidades del municipio. Aun con ese relevamiento incompleto, reportó 673 viviendas averiadas, 231 viviendas destruidas, 1.415 familias damnificadas y 4.832 personas afectadas.

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El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, también en Chocó, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Según el Servicio Geológico Colombiano, el hecho ocurrió a las 7:34 a. m.

Gutiérrez sostuvo que la emergencia tiene un componente territorial que complica la asistencia inmediata. Explicó que en El Litoral del San Juan hay 64 comunidades afroindígenas dispersas, a las que solo se llega por río y mar.

Distancia entre el municipio en el que se originó el temblor y El Litoral del San Juan

La distancia en línea recta entre San José del Palmar y El Litoral del San Juan (cabecera municipal en Docordó), en el departamento del Chocó, es de aproximadamente 125 a 130 kilómetros, con dirección oeste.

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Cabe mencionar que pese a que los municipios están en el mismo departamento, se ubican en subregiones distintas: San José del Palmar se encuentra hacia el suroriente, en dirección a la cordillera occidental, y El Litoral del San Juan está en la zona baja, hacia la costa pacífica.

Entre las dos poblaciones no existe una vía terrestre directa pavimentada o de acceso vehicular sencillo, por la complejidad geográfica de la selva chocoana y la falta de infraestructura vial, por lo que los desplazamientos deben realizarse por tierra y río.

Así puede ayudar a esta comunidad, estos son los canales oficiales - crédito Alcaldía El litoral del San Juan / Facebook
Así puede ayudar a esta comunidad, estos son los canales oficiales - crédito Alcaldía El litoral del San Juan / Facebook

Daños en viviendas, escuelas, puentes y un puesto de salud

Durante la entrevista, el alcalde describió un panorama extendido de afectaciones materiales y sociales: “Todo este sismo ha agudizado la problemática social de pobreza que tenemos acá en nuestro territorio”, dijo al medio, antes de detallar que el municipio recorrió en los últimos días buena parte de sus comunidades.

En ese balance preliminar incluyó tres heridos fuera de peligro, 22 instituciones educativas afectadas, seis puentes con daños y un puesto de salud comprometido. La dimensión del problema, según planteó, todavía puede crecer cuando se complete el censo en la parte ribereña, Río Grande y la zona costera.

Gutiérrez dijo que la situación es “bastante angustiante” porque el diagnóstico todavía no abarca todo el territorio y compromete el número actual de damnificados y estructuras.

El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó hasta El litoral del San Juan para atender el llamado de la comunidad - crédito Alcaldía El litoral del San Juan / Facebook
El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó hasta El litoral del San Juan para atender el llamado de la comunidad - crédito Alcaldía El litoral del San Juan / Facebook

Familias siguen dentro de casas averiadas porque el municipio no tiene dónde alojarlas

El punto más urgente de su mensaje fue la falta de capacidad para reubicar a quienes perdieron sus viviendas o habitan estructuras dañadas: “Nosotros no tenemos en este momento la capacidad para la atención a todas estas familias”.

El alcalde contó que durante una visita a comunidades de la parte ribereña observó que varias familias siguen durmiendo en viviendas averiadas porque no tienen otro lugar para alojarse: “Estas casas pueden desplomarse en cualquier momento”.

Gutiérrez, reiteró que la necesidad de refugio es inmediata, mientras el censo aún no termina y la capacidad local ya está desbordada.

Comisión de la Verdad visitará Buenaventura para verificar situación humanitaria
Decenas de familias quedaron en la calle - crédito Colprensa

El municipio pidió materiales y herramientas para reconstruir casas palafíticas de madera

La ayuda solicitada por el jefe comunal no se limitó a asistencia humanitaria general. Gutiérrez precisó que necesitan materiales concretos para reparar y reconstruir viviendas: “Necesitamos techo, necesitamos clavos, necesitamos herramientas para poder reconstruir estas casas rápidamente”.

La explicación que dio sobre esa demanda está ligada al tipo de construcción predominante en la zona. Indicó que son casas palafíticas, construidas sobre estacas o pilares de madera sobre los cuerpos de agua y aseguró que es necesario actuar ahora por las crecidas del río, teniendo en cuenta que el 80% de las viviendas del municipio son de madera, una condición que define tanto el daño como la respuesta requerida tras el sismo.

El alcalde añadió que la comunidad está dispuesta a participar en los trabajos para enderezar las casas averiadas y levantar las destruidas. Aunque dijo que esa disponibilidad no alcanza sin acompañamiento externo y sin materiales para ejecutar la reconstrucción.

Necesitamos de verdad que no nos dejen solos, que nos acompañen, que nos ayuden, que nos den la mano para que podamos lograr que las familias puedan tener nuevamente su vivienda y puedan dormir tranquilos”, expresó, al tiempo que también reclamó alimentos, ropa y atención médica y psicológica para los habitantes, en especial para adultos mayores afectados por los traumas posteriores al terremoto.

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