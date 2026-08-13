EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 13 de agosto

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Agenda de movilizaciones para hoy 13 de agosto

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantan los plantones que mantenían, tras una jornada de deliberaciones internas en la que sus dirigentes admitieron avances parciales con la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz

Temprano, movimiento sindical en Palacio Nacional

Desde las 6:00 de la mañana, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México iniciaron una concentración frente a Palacio Nacional. Su principal exigencia es la toma de nota para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la basificación laboral, aumentos salariales y la universalidad de las prestaciones.

Magisterio oaxaqueño pide diálogo y justicia educativa

A las 10:00 horas, la Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en el mismo punto para sostener una mesa con el Ejecutivo Federal y autoridades estatales de Oaxaca. Entre sus demandas se encuentran la asignación de plazas docentes, entrega de uniformes y mejoras administrativas y educativas. Se prevé la llegada de más profesores y algunos cierres viales.

Solidaridad, cultura y derechos civiles en el Zócalo

En el marco del centenario del nacimiento de Fidel Castro, el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” realizará, desde las 11 de la mañana en el Zócalo, actividades culturales y artísticas, así como la recolección de alimentos y medicamentos para Cuba. Está confirmada la presencia del embajador cubano.

Libertad para morir y derechos cannábicos

A las 12:00 horas, en el Centro Nacional de las Artes (Coyoacán), la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectará firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir Dignamente en CDMX, enfocada en pacientes con enfermedades avanzadas. Al mismo tiempo, Plataforma 4:20 instalará módulos itinerantes en puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero para firmar y dialogar en torno a la legalización y derechos cannábicos.

Protesta contra el maltrato animal y otras movilizaciones