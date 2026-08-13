EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 13 de agosto

Diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales y colectivos ciudadanos realizarán este jueves 13 de agosto una serie de movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, para exigir atención a sus demandas y visibilizar diferentes causas sociales. Se espera afectación vial en zonas del Centro Histórico, Coyoacán y Benito Juárez a lo largo del día.
Agenda de movilizaciones para hoy 13 de agosto
- Temprano, movimiento sindical en Palacio Nacional
Desde las 6:00 de la mañana, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México iniciaron una concentración frente a Palacio Nacional. Su principal exigencia es la toma de nota para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la basificación laboral, aumentos salariales y la universalidad de las prestaciones.
- Magisterio oaxaqueño pide diálogo y justicia educativa
A las 10:00 horas, la Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en el mismo punto para sostener una mesa con el Ejecutivo Federal y autoridades estatales de Oaxaca. Entre sus demandas se encuentran la asignación de plazas docentes, entrega de uniformes y mejoras administrativas y educativas. Se prevé la llegada de más profesores y algunos cierres viales.
- Solidaridad, cultura y derechos civiles en el Zócalo
En el marco del centenario del nacimiento de Fidel Castro, el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” realizará, desde las 11 de la mañana en el Zócalo, actividades culturales y artísticas, así como la recolección de alimentos y medicamentos para Cuba. Está confirmada la presencia del embajador cubano.
- Libertad para morir y derechos cannábicos
A las 12:00 horas, en el Centro Nacional de las Artes (Coyoacán), la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectará firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir Dignamente en CDMX, enfocada en pacientes con enfermedades avanzadas. Al mismo tiempo, Plataforma 4:20 instalará módulos itinerantes en puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero para firmar y dialogar en torno a la legalización y derechos cannábicos.
- Protesta contra el maltrato animal y otras movilizaciones
A las 12:45, defensores de los derechos de los animales se manifestarán frente al restaurante Santa Foodies Plant Based (Del Valle Norte) para exigir mayor protección a los animales y en rechazo a la Ley General del Bienestar Animal. Otras actividades incluyen la Asamblea por el Común y Contra la Guerra en homenaje a los 43 de Ayotzinapa en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (17:30 horas), la permanencia de una caravana sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la presencia de artesanos triquis solicitando espacios de venta en el Centro.