México
Agregar Infobae enGoogle

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 13 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

Diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales y colectivos ciudadanos realizarán este jueves 13 de agosto una serie de movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, para exigir atención a sus demandas y visibilizar diferentes causas sociales. Se espera afectación vial en zonas del Centro Histórico, Coyoacán y Benito Juárez a lo largo del día.

11:14 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 13 de agosto

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantan los plantones que mantenían, tras una jornada de deliberaciones internas en la que sus dirigentes admitieron avances parciales con la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantan los plantones que mantenían, tras una jornada de deliberaciones internas en la que sus dirigentes admitieron avances parciales con la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz
  • Temprano, movimiento sindical en Palacio Nacional

Desde las 6:00 de la mañana, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México iniciaron una concentración frente a Palacio Nacional. Su principal exigencia es la toma de nota para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la basificación laboral, aumentos salariales y la universalidad de las prestaciones.

  • Magisterio oaxaqueño pide diálogo y justicia educativa

A las 10:00 horas, la Sección XXII de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en el mismo punto para sostener una mesa con el Ejecutivo Federal y autoridades estatales de Oaxaca. Entre sus demandas se encuentran la asignación de plazas docentes, entrega de uniformes y mejoras administrativas y educativas. Se prevé la llegada de más profesores y algunos cierres viales.

  • Solidaridad, cultura y derechos civiles en el Zócalo

En el marco del centenario del nacimiento de Fidel Castro, el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” realizará, desde las 11 de la mañana en el Zócalo, actividades culturales y artísticas, así como la recolección de alimentos y medicamentos para Cuba. Está confirmada la presencia del embajador cubano.

  • Libertad para morir y derechos cannábicos

A las 12:00 horas, en el Centro Nacional de las Artes (Coyoacán), la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectará firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir Dignamente en CDMX, enfocada en pacientes con enfermedades avanzadas. Al mismo tiempo, Plataforma 4:20 instalará módulos itinerantes en puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero para firmar y dialogar en torno a la legalización y derechos cannábicos.

  • Protesta contra el maltrato animal y otras movilizaciones

A las 12:45, defensores de los derechos de los animales se manifestarán frente al restaurante Santa Foodies Plant Based (Del Valle Norte) para exigir mayor protección a los animales y en rechazo a la Ley General del Bienestar Animal. Otras actividades incluyen la Asamblea por el Común y Contra la Guerra en homenaje a los 43 de Ayotzinapa en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (17:30 horas), la permanencia de una caravana sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la presencia de artesanos triquis solicitando espacios de venta en el Centro.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Aduanas en México: el cobro que puede elevar el costo de las importaciones

El Derecho de Trámite Aduanero (DTA) se cobra en México por los servicios relacionados con las operaciones aduaneras y, como regla general, equivale al 0.8% del valor de las mercancías

Aduanas en México: el cobro que puede elevar el costo de las importaciones

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto? Reportan usuarios atrasos en Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto? Reportan usuarios atrasos en Línea 3

Despachador pierde 3 mil pesos en gasolinera de Tlajomulco: menor se lo roba

Un menor habría recogido el efectivo que cayó accidentalmente al suelo mientras su padre presuntamente observaba la situación

Despachador pierde 3 mil pesos en gasolinera de Tlajomulco: menor se lo roba

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Trabajo Social en CDMX: buscan revalorizar y fortalecer la profesión en el sector salud

Se busca reconocer su papel para reducir las barreras de acceso a los servicios de salud

Trabajo Social en CDMX: buscan revalorizar y fortalecer la profesión en el sector salud

ÚLTIMAS NOTICIAS

Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos

Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos

Extraditarán esta noche a Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco que denunció desde la cárcel al poder de su país

El dispositivo que nunca puede faltar en tu kit de emergencia en caso de un sismo o terremoto

Air fryer | Cómo cocinar al aire sin una freidora de aire en casa

Cómo tener 75% de batería en 30 minutos en un celular Galaxy

INFOBAE AMÉRICA

Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos

Spotify etiquetará a los artistas creados con IA y evitará promocionarlos

Contundente respuesta de Takaichi a la visita de Putin a las islas Kuriles en un buque de guerra: “Son parte de Japón”

Nueva York destinará 7,25 millones de dólares a servicios legales para niños inmigrantes no acompañados

La inflación en Venezuela subió 6,1 puntos en julio y llegó al 19,9%

Whole Foods retira 43 productos en 12 estados por brote de salmonella en jalapeños mexicanos

DEPORTES

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central, con Di María, abrirá su serie ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorprendente reflexión de Casemiro sobre la vuelta de Messi al Inter Miami tras la muerte de su padre

La fortuna que perdió Roger Federer en un día y lo dejó fuera de la exclusiva lista de deportistas multimillonarios

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”