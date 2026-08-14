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Cayeron 14 cabecillas de los más buscados de Sincelejo: quiénes son y en qué bandas criminales operaban

Se trata de una de las operaciones más contundentes, como parte de la estrategia de seguridad integral liderada por el mandatario municipal

Los cabecillas capturados fueron “Primera”, “Régulo”, “Cartagena”, “Barba”, “Indio”, “Quilla”, “Papo”, “Nelson”, “Yefri”, “El Viejo”, “Satanás”, “Alan”, “El Técnico” y “El Ñame” - crédito Colprensa y Policía Sucre
Los cabecillas capturados fueron “Primera”, “Régulo”, “Cartagena”, “Barba”, “Indio”, “Quilla”, “Papo”, “Nelson”, “Yefri”, “El Viejo”, “Satanás”, “Alan”, “El Técnico” y “El Ñame” - crédito Colprensa y Policía Sucre
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La Policía Nacional confirmó la captura de 14 cabecillas de bandas criminales con amplia operación en Sincelejo, Sucre, considerados entre los más buscados en la región. Las detenciones se llevaron a cabo tras una serie de operativos interinstitucionales realizados en coordinación con la Fiscalía y la fuerza pública.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos pertenecen al Clan del Golfo y a los Norteños y fueron identificados bajo los alias de “Primera”, “Régulo”, “Cartagena”, “Barba”, “Indio”, “Quilla”, “Papo”, “Nelson”, “Yefri”, “El Viejo”, “Satanás”, “Alan”, “El Técnico” y “El Ñame”.

La captura se llevó a cabo con la estrategia del alcalde de Sincelejo, Yahir Núñez - crédito Policía Nacional
La captura se llevó a cabo con la estrategia del alcalde de Sincelejo, Yahir Núñez - crédito Policía Nacional

Los capturados eran responsables de actividades como extorsión, tráfico de armas y homicidios en la subregión de Las Sabanas y en la capital de Sucre.

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Durante los procedimientos de allanamiento y registro, las autoridades incautaron munición, armas de fuego, equipos de comunicación y otros elementos probatorios que serán clave para la judicialización de los capturados.

El balance fue presentado por el alcalde Yahir Acuña, que reiteró la efectividad del aplaudido modelo de seguridad integral contra los grupos delictivos en la región implementado en la ciudad, pese a las amenazas que ha recibido por parte de integrantes del Clan del Golfo y Los Norteños.

Los capturados eran integrantes del Clan del Golfo y Los Norteños - crédito suministrado a Infobae
Los capturados eran integrantes del Clan del Golfo y Los Norteños - crédito suministrado a Infobae

Con la consolidación del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y el esquema de seguridad diseñado en el ámbito académico por el alcalde Acuña, se pueden destacar resultados favorables en la seguridad de la ciudad sucreña que en 2023 figuraba como la ciudad más insegura de Colombia y la 25.ª más insegura del mundo.

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Ahora, muestra actualmente las tasas más bajas de homicidios y hurtos a personas en el país. De hecho, el reporte de las autoridades señaló que “Sincelejo es actualmente la capital colombiana con menor incidencia delictiva y con los mejores índices de celeridad y efectividad en la resolución de casos”.

El modelo de gestión municipal ha recibido reconocimiento de líderes políticos de diferentes corrientes, incluidos elogios del presidente Abelardo de la Espriella.

El enfoque de seguridad integral fue plasmado en el libro Ciudad Segura, escrito por el alcalde Acuña tras sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Denuncia de Yahir Acuña sobre amenazas por su Bloque de Búsqueda, en Sincelejo - crédito @YahirAcuna_/X
Denuncia de Yahir Acuña sobre amenazas por su Bloque de Búsqueda, en Sincelejo - crédito @YahirAcuna_/X

Además, la ofensiva contra la delincuencia continuará de manera sostenida y advirtió que “ningún actor criminal podrá evadir la justicia refugiándose en otros territorios o países”.

El alcalde de Sincelejo podría ir la cárcel

La situación jurídica del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, podría definirse tras la sesión convocada el miércoles 12 de agosto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El expediente que analiza el magistrado César Reyes ya cuenta con los votos necesarios para decidir si el mandatario local es enviado a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.

El alcalde de Sincelejo es investigado por el presunto delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos armados al margen de la ley, en un caso que lo vincula con la organización criminal Los Rastrojos Costeños. El proceso se originó tras las declaraciones del exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto, que señaló a Acuña como uno de los principales nexos entre el grupo ilegal y la política regional.

La investigación, que se remonta a su periodo como representante a la Cámara, también cuenta con testimonios del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, habría tenido contacto con grupos al margen de la ley, según investigaciones - crédito Yahir Acuña/Facebook
Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, habría tenido contacto con grupos al margen de la ley, según investigaciones - crédito Yahir Acuña/Facebook

“Yahir Acuña, un senador muy reconocido, un cacique político en la Costa, en Sucre, en Bolívar y en Córdoba (...), unos homicidios fueron organizados entre Yahir Acuña con nosotros”, declaró Borré sobre los hechos ocurridos entre 2012 y 2014 en San Onofre, Sucre, de acuerdo con lo publicado por Semana,

Mancuso, por su parte, habría precisado ante la Corte la presunta relación de Acuña con las Autodefensas y el financiamiento de campañas políticas.

La decisión de la Corte Suprema podría llevar al actual alcalde de Sincelejo a una medida de detención preventiva, mientras se resuelve su responsabilidad penal en los hechos investigados.

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