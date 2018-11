-Sí, claro y además no había control. Y además muchas veces la gente no era obligada a rendir los gastos que habían efectuado en sus viajes. Y entre las cosas que nos encontramos fueron las deudas de ex empleados del ministerio que habían quedado sin rendir, celulares y computadores que no habían sido devueltos. Una de las maneras de enfrentar un contexto de restricción presupuestaria es revisar renglón por renglón, un control riguroso, trabajar con las auditorias internas, todo eso que muchas veces era percibido como el gobierno de los CEOs, medio despectivamente, pero que es parte de cuidar la guita que no es tuya. La política en general y el Estado durante muchos años estuvo acostumbrado a que esa plata no viene de nadie. Muchas veces cuando me he reunido con gente que viaja me encanta decirles "Flaco, esta no es de Macri, no es de Avelluto, no soy yo que pongo de la mía para que vos vengas. Esto te lo están pagando tipos que el 30% es pobre, que no los conocés y que el día que se enteren mejor que esto valga la pena, porque sino te van a ir a correr".