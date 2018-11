Hasta el domingo, la ciudad brasileña de San Pablo disfruta de una abundancia de expresiones culturales. Es que once espacios en esta eterna metrópolis de calles que se bifurcan, suben y vuelven a subir, albergan alrededor de 200 atracciones, que unen a la música con los videojuegos o a la gastronomía con la moda. Y no se trata de un festival, aunque se viva con espíritu festivo, sino de un encuentro que busca unificar aquellas ideas que se transforman en expresión artística con los negocios o, mejor dicho, convertir esas producciones en un bien económico capaz de traccionar economías. Lo que no es poco.