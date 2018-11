Vamos muy abrigados. Arriba y a esta hora hará mucho frío, según nos dicen. No les creo mucho. Ya tendré tiempo de arrepentirme de haberle creído más al oráculo Google que a la voz del baqueano. Pero ahora no lo pienso, intento dormir. Pero tampoco lo logro. Aunque tal vez sí, porque de otra manera no me explico cómo bajo tan enérgica de la van al llegar al predio del Club Atlético El Molino, en Huacalera donde la magia ya está sucediendo. En un mismo paso percibo al instante con un ojo elevado el cielo que explota de estrellas. No hay luna. La noche de Luna nueva en escorpio tampoco es casualidad, o si pero Santaolalla es hombre prevenido, sabe cabalgar las casualidades. "La idea surgió de una especie de visión que tuve. Tenía que dar un concierto en este festival que hacen mis amigos Andrea Merenzon y Sergio Jurado, que dirige la orquesta Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Jujuy, de la cual soy padrino. Iba a tocar acá al medio día, en este mismo predio. A la tarde no se podía porque hay mucho viento. Entonces tuve que hacer como una conexión mental y me di cuenta que tenía que hacerlo al amanecer, con la luna nueva en escorpio y recibir al sol, celebrar un nuevo día."