In Beale Street could talk, de Barry Jenkins. Ganador del Oscar y del Globo de Oro por su anterior película Luz de luna, Jenkins traspone aquí la novela de James Baldwin, escritor clave en materia de derechos civiles en EEUU en el siglo XX. Retoma aquí un registro melodramático para contar, con una perspectiva propia de la negritud, la injusticia de un régimen que conserva prácticas racistas. En este registro What you gonna do when the world's on fire, del italo norteamericano Roberto Minervini, pone el foco sobre la serie de asesinatos contra jóvenes afroamericanos perpetrados por la policía en 2017.