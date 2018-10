—Ando buscando siempre cosas viejas ahí —señala la notebook—. Encontré este vals mío con letra de Gelman que lo estoy rescatando. Alguna cosa en chamamé, cosas de humor. Escucho a Mozart que me gusta mucho, la música clásica me gusta mucho… No tengo radio, no tengo televisión, la computadora la manejo con un dedo, Internet se me corta a cada rato. Busco cosas viejas, lo que me interesa ¡yo sé que está todo ahí! Entonces me pregunto sobre algo y lo busco. Chico Buarque, Violeta Parra me gustan mucho.