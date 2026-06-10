Jugada del Gobierno Petro empezó a generar consecuencias en la deuda externa: el Banco de la República reveló millonaria disminución

Con más operaciones en francos suizos, la menor dependencia del dólar fortalece la respuesta ante condiciones adversas - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Al cierre de marzo de 2026, la deuda externa de Colombia, el conjunto de obligaciones financieras (préstamos y créditos) que los residentes del país (incluyendo el Estado, empresas y ciudadanos) adquieren con bancos, gobiernos o instituciones financieras del exterior, alcanzó USD 252.493 millones, representando el 52,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según informó el Banco de la República.

De ese total, USD156.882 millones corresponde al sector público y USD95.612 millones al sector privado, mientras que la mayor proporción está concentrada en títulos a largo plazo y en diferentes monedas.

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El Emisor detalló que del total, USD218.244 millones obedecen a títulos emitidos a largo plazo en el mercado local, denominados Títulos de Tesorería (TES), mientras USD34.249 millones corresponde a instrumentos a corto plazo. La deuda mostró una reducción de USD1.433,8 millones frente a febrero de este año, cuando llegó a USD253.927 millones y equivalía al 55,4% del PIB. Aunque nominalmente creció en USD28.170 millones frente a marzo de 2025, la relación deuda/PIB bajó en 0,10 puntos porcentuales (pp).

El Banco de la República explicó esta baja, sobre todo, a una disminución de USD 1.198 millones en la deuda pública, ante la cancelación de operaciones de total return swap. El país mantiene una tendencia hacia la diversificación en monedas, con más presencia de euros y monedas asiáticas, lo que contribuye a reducir la exposición al dólar y a amortiguar los efectos de choques externos.

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Y en términos de monedas:

USD 75.398 millones de la deuda externa están en dólares.

USD 49.221 millones en pesos colombianos.

USD 13.427 millones en euros.

USD 3.721 millones en derechos especiales de giro.

USD 13.993 millones en otras monedas.

El pago de intereses por deuda externa sumó USD 1.036 millones en marzo, de los que USD 684 millones corresponden al sector público y USD351 millones al sector privado.

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Alertas y riesgos señalados por la Contraloría

La Contraloría General de la Nación difundió, el 19 de mayo, un informe en el que advirtió riesgos derivados del financiamiento público actual. El documento destacó que la última adjudicación de títulos de tesorería (TES), hecha el 13 de mayo de 2026 por cerca de $6 billones, implicó tasas sensiblemente superiores a la subasta anterior, con un salto de 68 puntos básicos.

Para el organismo de control, el encarecimiento en los intereses refleja “un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno nacional y podría aumentar la carga futura del servicio de la deuda pública”. También habrá que tener en cuenta el efecto de la apreciación del franco suizo frente al dólar, fenómeno que incrementa los costos para el país en algunas operaciones de deuda externa y puede debilitar los beneficios fiscales.

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Carlos Hernán Rodríguez es el contralor General de la República - crédito @CGR_Colombia/X

El informe de la Contraloría remarcó la expedición de la Resolución 0946 del Ministerio de Hacienda, que amplía las posibilidades de sobreadjudicación de títulos de tesorería. Según la entidad, esta mayor flexibilidad puede contradecir el objetivo de limitar el endeudamiento.

En materia de sostenibilidad, la entidad señaló que si las tasas actuales de interés persisten, se dificultaría alcanzar la meta de déficit fiscal de 2026, establecida en -5,1% del PIB. El documento advierte que ese desequilibrio podría incluso superar el del año anterior, comprometiendo la estabilidad financiera.

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Por otro lado, la Contraloría notificó al Ministerio de Hacienda sobre una observación con posible incidencia disciplinaria en el manejo de la deuda pública, proceso que se encuentra en análisis. El ente reiteró que la deuda y los intereses asociados mantienen una dinámica al alza, mientras que los ingresos estatales crecen a un ritmo menor, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad nacional.

Política oficial y análisis técnico

En contraposición a las advertencias de entes de control, el Ministerio de Hacienda informó que Colombia logró una reducción histórica de su deuda externa entre marzo y mayo de 2026. Según cifras oficiales, el país disminuyó USD 10.000 millones en ese periodo, al pasar del 42% al 25% como proporción de la deuda total, algo que representa una caída de 17 pp.

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Javier Cuéllar, director de Crédito Público, lideró nuevas emisiones de deuda del Ministerio de Hacienda - crédito Reuters

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, detalló en entrevistas para Así Avanza el Cambio y para Primera Página que la estrategia implementada fortaleció la recompra de deuda y la diversificación del portafolio financiero. Destacó el componente técnico: “Si hay algo que hemos hecho bien a nivel de tarea técnica es reducir la vulnerabilidad del país ante posibles crisis internacionales, bajando la deuda externa a un 25%”.

Asimismo, el funcionario resaltó que una deuda externa menor disminuye los efectos ante aumentos de tasas internacionales y fluctuaciones del dólar y refuerza la soberanía económica. Sostuvo que la menor dependencia de los mercados externos fortalece la respuesta ante condiciones adversas.

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Dentro de las acciones tomadas se incluyeron nuevas operaciones de recompra y la diversificación de las fuentes de financiamiento, con lo que se reforzó la “curva en euros” y elevó la participación de monedas distintas al dólar, algo que sirvió para minimizar la vulnerabilidad por una depreciación del peso colombiano. Cuéllar expuso que el costo promedio del endeudamiento se ubicó en 4,2% a marzo de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, hace un año el financiamiento en dólares llegaba a USD9.800 millones, cifra que se prevé estará por debajo de USD6.000 millones para 2027.

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