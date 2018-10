— El primer elemento es que el régimen estaba absolutamente debilitado. Si quería negociar el pasado sin una investigación (y condena), tenía que decir algo sobre los desaparecidos. Lo exigían la Iglesia y los partidos políticos. Pero no podía decir nada sin incriminarse. No solo no dan información, sino que reafirman su convicción en el Documento final de abril de 1983 por lo que habían hecho como "salvadores de la patria". Esta negativa obliga a los partidos políticos a endurecerse. Hasta ese momento estaban todos dispuestos a negociar algún tipo de impunidad como sucedió en Chile, en Brasil o en Uruguay. De todo el espectro político, Alfonsín fue el único -incluso siendo minoritario en su partido- que desde muy temprano sostiene que los crímenes deben ser investigados y juzgados. En 1983, el candidato favorito era el peronista (Ítalo) Lúder, quien había sostenido que la autoamnistía militar era válida. Que ganara las elecciones Alfonsín va a profundizar este camino hacia la Justicia, que no era de ninguna manera el camino que tenía el apoyo de la mayoría de los actores políticos. También es importante la figura de la desaparición forzada de personas, que no es lo mismo que el asesinato, el secuestro o el encarcelamiento. La desaparición supone que no hay huellas del delito, lo que le dio una marca particular al proceso argentino. La insistencia para que la dictadura diera información tiene que ver con la falta de los cuerpos, donde la demanda fundamental fue el "¿Dónde están?" "¿Qué pasó con ellos?".