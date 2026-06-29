Guillermo Martín, farmacéutico: “La probabilidad de embarazo los días más fértiles del mes ronda el 30%”

Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)

Calcular los días fértiles y entender cuándo aumenta de verdad la probabilidad de embarazo es una de las preocupaciones de muchas mujeres cuando empiezan a tener dificultades para concebir. Guillermo Martín, farmacéutico que divulga a través de sus redes sociales, explica que llegar al embarazo no es tan sencillo como puede parecer a priori.

“Veo a muchas parejas frustradas porque quieren ser padres y no consiguen el embarazo a la primera o después de uno o dos meses intentándolo. Creo que esto es un efecto secundario de algunas campañas que se hicieron hace décadas sobre el uso del preservativo. Prácticamente, te insinuaban que si no usabas preservativo te quedabas preñada casi seguro”, señala en una de sus últimas publicaciones. Pero, en realidad, no es tan sencillo. “La probabilidad de embarazo sin preservativo durante los días más fértiles del mes ronda el 30%”, subraya.

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Cuándo es más probable quedar embarazada

No todos los días del ciclo ofrecen la misma probabilidad. En general, el pico se sitúa el día anterior a la ovulación y el mismo día en que se produce, aunque esa previsión cambia según la edad de la mujer, la duración de sus ciclos y otros factores de salud.

La mayor opción de concebir se concentra en una ventana de seis días: los cinco anteriores a la liberación del óvulo y el propio día de la ovulación. El óvulo vive unas 24 horas tras la ovulación, mientras que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días en su trayecto hacia la trompa de Falopio, un margen que explica por qué la fertilidad no depende de un único momento.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. (Fuente: Asamblea de Madrid)

El primer día de la menstruación marca el inicio del ciclo ovárico, y la menstruación aparece cuando el óvulo no se fertiliza entre los días 21 y 35 del ciclo. En un esquema teórico de 28 días, la mayoría de las mujeres volverían a ovular alrededor del día 14, aunque el propio texto subraya que los ciclos no son perfectos ni regulares en la mayoría de los casos.

Cómo calcular los días fértiles y cuándo conviene mantener relaciones

Dentro de ese ciclo teórico de 28 días, del día uno al siete se considera la etapa menos fértil; en los días ocho y nueve ya sería posible concebir; del 10 al 14 se concentrarían los días de máxima fertilidad; el 15 y el 16 todavía habría posibilidades, y a partir del 17 la implantación de un óvulo fecundado sería menos probable por el engrosamiento del útero.

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El momento más recomendable para concebir es el mismo día de la ovulación. Aun así, la recomendación práctica que recoge el texto es mantener relaciones sexuales varias veces en los días previos, durante ese periodo y justo después de la liberación del óvulo.

Por eso, la recomendación de los especialistas es tener relaciones sexuales con frecuencia, cada dos días si se puede, alrededor de la ventana fértil. El texto añade que lo ideal sería mantenerlas cada dos días poco después de terminar la menstruación y hasta la siguiente regla para cubrir toda la ventana, aunque reconoce que ese patrón puede resultar difícil de sostener y llegar a convertir la búsqueda del embarazo en una obsesión.

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