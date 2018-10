–Hace dos años me dijo que sus novelas eran Flor de Ceibo. Criollitas. No traducidas a otros idiomas. Y más me dijo: "Desde chica me até a un proverbio: 'Si no puedes ser una estrella en el cielo, sé una lámpara en tu casa'" ¿Todavía, después del Premio Nacional y del Premio Planeta, cree lo mismo?