En Madrid me pasé dos tardes enteras mirando fotos junto a Irma. Heredera del talento de su marido para el relato oral, se dispuso a seleccionar, describir y armar una historia en torno a cada encuadre que me mostraba. En esas dos tardes, y gracias a su voz, me sumergí en la memoria de la familia. "Daniel con la cámara era un peligro", me dijo en un momento, y yo le pregunté si él había organizado sus negativos como supo organizar sus papeles. Irma señaló las puertas más altas del mueble de su biblioteca, y dijo: "ahí tenés que buscar".