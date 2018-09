—Yo tenía cinco años cuando fue la guerra, no tengo un recuerdo particular porque era muy chica. Pero sí crecí en los años 80 en la Argentina y fui a un colegio público y aprendí la "Marcha de las Malvinas", que la recuerdo hasta el día de hoy, y de alguna manera crecí con la idea de que habíamos perdido parte de nuestro territorio. Pero no sabía mucho sobre la guerra. Hasta que no empecé a trabajar en este proyecto no me di cuenta de cuántos malos entendidos o cuántas cosas desconocía de lo que realmente sucedió.