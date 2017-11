Me levantaba temprano, desayunaba a escape y antes de ir a la escuela me apuraba a subir un piso por la escalera hasta la casa de mi abuelo, que ya había recibido el diario, para saber cómo iba la guerra en el Sur. También logré que mis papás cada tanto compraran alguna revista, que venían con fotos en colores, dibujos de los aviones y las entrevistas a pilotos y soldados. Decidí, en sexto grado, que tenía que guardar todos esos materiales porque estábamos viviendo días importantes. A medida que pasaban los días, primero los apilé en un estante. Cuando las tropas argentinas se rindieron, los diarios y las revistas quedaron guardados en una valija negra que fue a parar al techo del ropero. Casi como un entierro. Y tenía una compañera en la escuela, Sandra Sarmiento, que le acercó mis preguntas escritas en una hoja de carpeta a un tío que había combatido en las islas. Ahora me doy cuenta de que esa fue mi primera entrevista, pero no la conservo. Sólo recuerdo el "¡Retírese de ahí, estúpido!", que alguien le gritó al pariente de mi amiga momentos antes de que una bomba cayera sobre su posición.